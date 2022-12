Brennholz sammeln verboten: Wem gehört der Wald?

Viele Holz-Anbieter sind bereits ausverkauft, Restbestände, werden an Stammkunden zu horrenden Preisen abgegeben. Hat ein Laufmeter Holz im vergangenen Jahr 80 bis 90 Euro gekostet, muss man derzeit schon zwischen 200 und 250 Euro hinlegen. Der Bericht der „Krone“ löste dazu viele Reaktionen aus. Das große Problem in Österreich: Riesige Waldstücke sind in Privatbesitz, die Regeln daher sehr streng. Hier ein Überblick.