Emotional! Pele drückt vom Spital aus die Daumen

Die Meldungen in den vergangenen Tagen waren besorgniserregend: Der Gesundheitszustand von Fußball-Legende Pele soll sich massiv verschlechtert haben. Dennoch lässt er sich es nicht nehmen, via soziale Medien eine Botschaft an die WM-Spieler von Brasilien zu übermitteln. Vom Spital aus drückt der 82-Jährige die Daumen.