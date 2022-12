„Balsam für die Herzen der Senegalesen und Fans“

Großer Unterschied

Im Spiel gegen England kam ans Tageslicht, wie schmerzlich Mané vermisst wurde. Senegal trat in der Anfangsphase offensiv mutig auf und hätte durch Mängel in der Defensive des Vize-Europameisters durchaus in Führung gehen können. Schlussendlich fehlte aber die nötige Effizienz und Klasse vor dem Tor, die der Superstar zweifelsohne mitgebracht hätte. Als Knackpunkt des Spiels kristallisierte sich im Nachgang der Führungstreffer der „Thee Lions“ heraus, ab diesem Moment hatte Senegal wenig bis gar nichts mehr entgegenzusetzen.