Lewandowski: Auf bitteres WM-Aus folgt Sperre

Für Lewandowski heißt die nahe Zukunft wieder Liga-Alltag in Spanien. In diesem Zusammenhang bekam er nach dem WM-Aus eine schlechte Nachricht, denn der Berufungsausschuss des spanischen Verbandes (RFEF) wies am Montag einen Einspruch von Barca zurück und bestätigte eine vor rund zwei Wochen verhängte Strafe von drei Spielen Sperre.