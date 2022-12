Feuerwehrfrau rettet Maronibrater das Leben

Eine Feuerwehrfrau der FF Perau hat am Freitagabend in Villach gemeinsam mit drei Kameraden einem Maronibrater wohl das Leben gerettet. „Wir hatten beim Perchtenlauf Sicherheitsdienst, und als wir danach über den Christkindlmarkt gingen, bemerkte ich eine leblose Person in der Maronihütte“, schildert die 28-jährige Anna Lesjak, die im Gegensatz zu anderen Passanten keine Sekunde zögerte, und dem Mann sofort zu Hilfe eilte.