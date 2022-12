Programmierschule „42“: Lernen wie im Videospiel

Der Bedarf an ausgebildeten IT-Fachkräften in Deutschland war in der Coronakrise laut Digitalverband Bitkom mit über 137.000 unbesetzten Stellen unvermindert hoch. Die „42“-Schulen können diesen Bedarf alleine nicht decken. In Wolfsburg und Berlin werden jedes Jahr rund 150 Bewerberinnen und Bewerber aufgenommen, so dass bis zu 600 Studierende dort lernen können.