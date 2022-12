Franzose auf Jobsuche drang in Elysee-Palast ein

Diese Sicherheitspanne im französischen Präsidentenpalast hätte auch gefährlich enden können. Wie vor Kurzem bekannt wurde, war ein junger Mann, der Ende September auf Jobsuche war, ungehindert an der Polizei und den Wachen der Republikanischen Garde vorbeigekommen. Erst in der Vorhalle sei er nach seinem Anliegen gefragt worden, heißt es in einem französischen Medienbericht.