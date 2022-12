Pkw in Graben geschleudert und überschlagen

25-Jähriger und Beifahrerin ins Spital gebracht

Folglich kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision der beiden Autos. Der Pkw des 25-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert, überschlug sich und landete auf dem Dach. Er und seine gleichaltrige Beifahrerin mussten mit Verletzungen in das Krankenhaus Kufstein gebracht werden. Indes trug der 67-Jährige lediglich leichte Abschürfungen an der rechten Hand davon und wurde vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein schwerer Sachschaden.