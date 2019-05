Hörbiger: „Die Kronen Zeitung ist sehr wichtig!“

In Wien entsteht eine neue ORF-„Stadtkomödie“, bei der Christiane Hörbiger eine Ausnahme macht und unter der Regie ihres Sohnes Sascha Bigler wieder vor der Kamera steht: „Ich habe Ihnen ja damals gesagt, der einzige Grund, warum ich noch einmal arbeiten würde, wäre der Sascha. Darum habe ich eine Gastrolle übernommen“, sagt sie vergnügt im „Krone“-Interview, „aber in Wahrheit ist es genug. Ich arbeite seit meinem 17. Lebensjahr, war so fleißig und so diszipliniert. Jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen loszulassen. Ich freue mich schon auf zwei Monate Wolfgangsee im Sommer und die Salzburger Festspiele.“