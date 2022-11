Zigarette aus dem Mund gefallen: 510 Euro Strafe!

So schnell kann es gehen. Leser Manfred T. war gerade dabei, nach einem Urlaub die Koffer aus dem Auto zu holen und in die Wiener Wohnung zu tragen. Dabei rauchte er eine Zigarette - beobachtet von einem Waste Watcher. Wie das in einer saftigen Strafverfügung geendet hat und warum die schädliche „Stummelflut“ sogar auf unseren Gletschern zu finden ist.