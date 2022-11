„Cyber Week“ brachte nicht den erhofften Schwung

Magerer Umsatz beim „Singles Day“

In China fiel der Zuwachs am elftägigen Shopping-Ereignis „Singles Day“ mit 2,9 Prozent auf 130,5 Milliarden Dollar noch magerer aus. In den vergangenen Jahren waren die Wachstumsraten in China nach Daten des Beratungsunternehmens Bain und von Adobe Analytics durchschnittlich bei 34 Prozent und in den USA bei 17 Prozent gelegen. Jane Hali, Chefin des Handelsexpertenhauses Jane Hali & Associates, sagte, sie erwarte wegen der Inflation im US-Weihnachtsgeschäft insgesamt geringe Umsatzsteigerungen. Cyber Week mache etwa 10 Prozent des Gesamtumsatzes im vierten Quartal des Jahres aus, schätzt sie.