Übung wurde für Retter am Gletscher zum Ernstfall

Obwohl schon einige Jahre her, ist den Einsatzkräften die Bergung von zwei mehrere Meter tief verschütteten Tourengehern unterhalb der Braunschweiger Hütte noch eindrücklich in Erinnerung. „Bei so großen Verschüttungstiefen funktioniert die Punktortung mit dem LVS-Gerät nicht mehr, daher braucht es in jedem Fall einen organisierten Rettungseinsatz“, betont Rimml, „sonst kommt es besonders auf die Kameradenhilfe an.“ Daher müssten Tourengeher die Suche mit dem LVS-Gerät regelmäßig trainieren. Seine Bergretter und er bewältigen rund fünf Lawineneinsätzen pro Winter im Pitztal.