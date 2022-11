Traditionshaus in Illmitz sucht neuen Pächter

Auf Nachfrage der „Krone“ heißt es aus dem Gemeindeamt: Man habe sowohl in der Gemeinde als auch im Landesamtsblatt das Lokal ausgeschrieben. Der jetzige Pächter hätte zwar Interesse signalisiert verlängern zu wollen, aber auch nach mehrmaligem Gespräch sei bis jetzt kein Anbot seinerseits eingelangt. „Wir wissen, dass die Situation derzeit eine schwierige ist“, meint dazu Bürgermeister Maximilian Köllner, der das Traditionshaus in seiner Gemeinde auf jeden Fall erhalten will. „Deshalb sind wir ihm in gewissen Punkten auch entgegen gekommen. Noch ist aber kein offizielles Angebot da.“