Bei Tirols Kraftwerken „Ländle als Vorbild nehmen“

„800 Kleinkraftwerke produzieren 3,7 Prozent“

Indes erteilt er – wie schon in der Vergangenheit – Kleinwasserkraftwerken mit einer Leistung von bis zu 500 KW eine Absage. „800 solcher Anlagen produzieren derzeit in Tirol nur 3,7 Prozent der gesamten Stromerzeugung aus Erneuerbaren. Die restlichen 160 mittleren und großen Anlagen generieren 92%“, rechnet er vor. „Es werden also 800 Gewässerabschnitte in Tirol durch Restwassersituation, Entsanderspülungen, Verbauungen und Wehranlagen großteils erheblich belastet, um lediglich 3,7 Prozent Stromerzeugung zu generieren“, schüttelt Tschon den Kopf.