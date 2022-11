Bayern-Frauen verlieren mit Zadrazil in Barcelona

Arsenal verteidigte mit dem Remis die Tabellenführung in der Gruppe C mit Erfolg. Zinsberger wurde nur selten geprüft und war beim 0:1 (52.) machtlos, nachdem die Niederländerin Lineth Beerensteyn das Laufduell mit Außenverteidigerin Wienroither gewonnen hatte. Wenig später traf mit Vivianne Miedema per Kopf (61.) auch eine Niederländerin im Arsenal-Dress. Wienroither bekam im Finish einen Ellbogen ins Gesicht und wurde in der 80. Minute angeschlagen ausgetauscht.