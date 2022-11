Von See zu See auf der schönen Turracher Höhe

Letzter See-Stopp: Schwarzsee

Leicht bergab passieren wir die Sonnalmhütte und erreichen kurz darauf den dritten See der Tour, den Schwarzsee. Wir wandern am Ufer entlang, bis wir rechts die Abzweigung sehen. Über Holzstege und Forststraßen geht es zurück zum Turracher See.