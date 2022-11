Jetzt fliegen die Funken im Glasfaser-Streit

„Der Grundsatzbeschluss wurde von den Gemeinden gefällt, die Gesellschaft ist gegründet, und vier Vertreter pro Gemeinde sind mit an Bord“, entgegnet Laister. Man habe bereits Top-Kräfte gefunden. Was man in 20 Jahren mit dem Gewinn machen solle, wolle man heute noch nicht den künftigen Verantwortlichen vorschreiben. Denn, wie die Dinge dann liegen und was man dann benötigt, könne man aus heutiger Sicht nicht sagen.