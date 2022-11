Tyrolit-Chef nimmt die erste Milliarde ins Visier

Als neuer CEO steht Thomas Friess seit Jahresbeginn dem weltweit tätigen Schleifmittel-Hersteller Tyrolit vor. Im Hauptquartier in der Silberstadt Schwaz zog er am Donnerstag vor Medienvertretern eine Bilanz. „Das Unternehmen ist extrem gut aufgestellt, auch wenn sich aufgrund der Energiekrise die Kosten beim Strom und Gas vervielfacht haben.“ Aufgrund dessen arbeite man auch kontinuierlich an der Vergrößerung der hauseigenen Fotovoltaikanlage. Wenn sie fertig ist, soll sie eine Leistung von 3600 Kilowatt-Peak bringen.