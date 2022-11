Plötzlich im Porno: Petition gegen Face-Swap-Apps

Ein Klick genügt und schon ist es geschehen: Mithilfe sogenannter Face-Swap-Apps lassen sich heutzutage im Handumdrehen auch ohne Kenntnisse der Bildbearbeitung Gesichter in Fotos austauschen. Nicht selten geschieht dies, um vor allem Frauen zu diskreditieren und bloßzustellen, indem ihre Gesichter in pornografische Fotos oder Videoaufnahmen montiert werden. Mehrere Organisationen in Deutschland appellieren daher nun per Online-Petition an die Politik, diese „Porno-Manipulation“ zu stoppen.