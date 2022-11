Strom weg: Was das für Schulen und Handel bedeutet

Kontrolliert, aber doch könnte bereits diesen Winter ganzen Regionen und Bezirken in Österreich der Strom für mehrere Stunden abgedreht werden. „Die Gasknappheit führt zu einem Engpass in der Stromversorgung“, erklären Experten das Problem. Das kann passieren, wenn etwa europaweite Lieferungen, zum Beispiel von Atomkraftwerken, ausfallen. In den Bundesländern ist man - wie berichtet - daher um bestmögliche Vorbereitungen bemüht.