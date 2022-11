„Neues Normal“: Pandemie befeuerte „Digital Life“

Zugleich hätten digitale Tools wie Smartphones und Apps an Bedeutung für das Wohlbefinden gewonnen, weil sie den Alltag in vielen Bereichen wesentlich erleichtern, geht aus der „Digital-Life Studie 2022“ hervor, die aktuelle Daten mit jenen aus 2016 vergleicht und am Mittwoch in Wien vorgestellt wurde. „Die digitalen Medien haben vor allem bei den unter 30-Jährigen einen sehr hohen persönlichen Stellenwert. Aber auch die Über-60-Jährigen schätzen digitale Features zur Pflege ihrer Kontakte ganz besonders“, so Wölfl. Werner Beutelmeyer, Vorstand des Market-Instituts, ergänzte: „82 Prozent der über 70-Jährigen nützen Smartphones.“