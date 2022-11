Poker um Ronaldo: Wechselt er zur Liga-Konkurrenz?

Newcastle United soll den Portugiesen ganz fett auf dem Zettel haben, wie englische Medien berichten. Zwar spielt der Klub namhaft noch nicht in einer Klasse mit Größen wie den „Red Devils“, die Tabelle zeigt jedoch ein anderes Bild. Dort liegen die „Magpies“ mit vier Punkten Vorsprung auf Manchester United auf dem dritten Platz. Stand jetzt würde Ronaldo bei einem Wechsel somit kommende Saison in der Champions League spielen dürfen, was ihm in Manchester verwehrt blieb.