Engländer berichten: ManUnited steht zum Verkauf

Die amerikanischen Eigentümer von Manchester United denken laut britischen Medien wie etwa „“The Sun“ über einen Verkauf des englischen Premier-League-Klubs nach. Wie der Verein mitteilte, prüft die Glazer-Familie eine externe Finanzierung, um das Wachstum zu fördern. „Als Teil dieses Prozesses wird der Vorstand alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, einschließlich neuer Investitionen in den Klub, einen Verkauf oder andere Transaktionen, die das Unternehmen betreffen“, hieß es in einer Mitteilung.