Neue Verkehrserzieher drückten Schulbank

Auch Polizisten müssen ab und an wieder die „Schulbank“ drücken – vor allem dann, wenn sie zu Verkehrserziehern ausgebildet werden sollen. So fand in Lackendorf vor kurzem ein dreitägiges Seminar statt, an dem 27 zukünftige Verkehrserzieher aus dem ganzen Burgenland teilnahmen. Inhalte waren vor allem der „sichere Schulweg“, die Radfahrprüfung und die Kinderpolizei. Ein Fachvortrag über Entwicklungs- und Verkehrspsychologie im Kindesalter ergänzte das Programm.