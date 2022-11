Steirer (19) stahl Feuerwehrauto für Spritztour

„Sie sind 30 Kilometer spazieren gefahren“

„Was geschehen ist, können wir nicht ungeschehen machen“, sagt Richter Raimund Frei. „Aber was mich interessiert, ist, warum Sie das getan haben. Sind Sie so Feuerwehr-begeistert?“ - „Ja, ich bin schon begeistert.“ - „Aber haben Sie gedacht, da kommt keiner drauf, wenn Sie da mit dem großen Gerät durch den Ort fahren? Sie sind ja beim letzten Mal 30 Kilometer spazieren gefahren. Was wäre, wenn wirklich ein Einsatz gewesen wäre? Stellen Sie sich vor, die Feuerwehr will ausrücken und dann ist kein Auto da“, schüttelt der Richter den Kopf.