Nach Notbremsung eines Busses sucht Polizei Zeugen

Gegen 12.45 Uhr fuhr der Buslenker des Linienbusses 52 in südliche Richtung und wollte die Kreuzung Babenbergerstraße - Zollgasse geradeaus weiterfahren. Zeitgleich wollte eine 39-jährige Pkw-Lenkerin, in der Annahme, dass noch genügend Platz und Zeit vorhanden ist, von der Zollgasse in die Babenbergestraße in nördliche Richtung einbiegen. Dabei kam es zu einem starken Bremsmanöver des Buslenkers, wodurch eine 25-jährige Businsassin durch zerborstenes Glas leichte Verletzungen an beiden Händen erlitt.