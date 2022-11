Ketelaer: „Hätte öfters richtig reinbohren sollen“

„Krone“:Auch ein Sportdirektor wird sich hinterfragen – was haben Sie sich selbst vorzuwerfen?

Ketelaer: Ich denke, wir hätten alle härter und kritischer miteinander umgehen müssen. In meiner Rolle hätte ich öfters den Finger in die Wunde legen, richtig reinbohren sollen. Da werde ich in Zukunft in der Kabine präsenter sein.