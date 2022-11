„Weckruf“ für „Goldene Generation“ kurz vor WM

Für die sogenannte „Goldene Generation“ der Belgier gilt die Weltmeisterschaft in Katar als letzte Chance, einen großen Titel zu gewinnen. Besonders in der Abwehr sind Routiniers wie Jan Vertonghen (35) oder Toby Alderweireld (33) bereits im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Vier Jahre lang führten die „Roten Teufel“ die FIFA-Weltrangliste an, mittlerweile liegt Brasilien vorn. Für die Belgier startet die WM am Mittwoch (20 Uhr) in der Gruppe F gegen Kanada. Dann geht es gegen Marokko und Vizeweltmeister Kroatien.