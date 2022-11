Hailey Bieber setzt schon auf neue Trend-Haarfarbe

Haarfarbe lehnt sich Ton von It-Bags an

Die It-Bags von Louis Vuitton sind nämlich so begehrt, dass es ihr klassischer Braunton jetzt sogar auf das Trendradar der begehrtesten Haarfarben geschafft hat. Die warmen Reflexe in der dunkelbraunen Mähne sind dabei weder zu dunkel noch zu hell und sollen möglichst exakt an das klassische Braun der gefragten Handtaschen herankommen.