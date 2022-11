Die schönsten Doppelhaushälften

Luxus in der Großstadt. Dieser Satz bringt es so ziemlich auf den Punkt, was Sie in der Fleischhackergasse in Liesing erwartet. In idyllischer Siedlungslage, werden drei ansprechende Häuser mit jeweils zwei Wohnebenen errichtet. Die Niedrigenergiehäuser in Premium Qualität bieten das Beste vom Besten auf jeweils ca. 248m² Grundstücksfläche und ca. 124m² Wohnfläche. Die Maße umfassen 4 Zimmer, einen freien Parkplatz, Außenpool und eine großzügige grüne Freifläche. Zusätzliche Vorzüge dieser schlüsselfertigen Objekte sind die exklusive Sanitärausstattung von Villeroy & Boch, edle Echtholz-Dielen österreichischer Qualitätshersteller und elegante Feinsteinfliesen. Abseits vom Trubel in entspannter Grünruhelage beim Rosenhügel entsteht also ein Wohnparadies für alle, die Exklusivität und hochwertige Ausstattung lieben.