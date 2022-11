Lewis Hamilton: „Bin zu Max‘ Zielscheibe geworden“

Ergebnis in Gefahr

Im Anschluss an den Grand Prix gab sich der 37-Jährige dennoch gelassen. Er denke, es sei normal, nach all den Erfolgen zur Zielscheibe zu werden. „Aber das ist in Ordnung. Es ist nichts, womit ich nicht schon einmal zu tun hatte“, zitiert „Motorsport-Total.com“ den Briten. Sorgen hatte er eher um sein Auto und das Ergebnis. „Das Heck fühlte sich nicht mehr so an wie vorher. Für mich war es so, als würde ich den Doppelsieg des Teams verlieren.“