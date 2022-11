Milliardenbetrug mit Kryptowährungen aufgedeckt

Die Anzeige einer älteren Frau aus Spanien, die im Jahr 2018 um 800.000 Euro betrogen worden war, hat nun zur Ergreifung einer internationalen Betrügerbande geführt. Die Kriminellen sollen mit betrügerischem Handel mit Kryptowährungen schätzungsweise 2,4 Milliarden Euro erbeutet haben. Allein in Spanien seien nach den bisherigen Erkenntnissen mehr als 17.000 Anleger hereingelegt worden, teilte die spanische Polizeieinheit Guardia Civil am Montag mit. Die Zahl der Geschädigten könne insgesamt aber in die Hunderttausende gehen.