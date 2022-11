Klose knallhart: „Waren mutlos und verunsichert“

Pius Grabher (Lustenau-Kapitän): „Wir hatten keine einfache Phase in den letzten Wochen, haber uns aber vorgenommen, dass wir heute alles reinhauen wollen. Und jetzt der Dosenöffner zu sein in einem Derby für meinen Verein, ich bin ja nicht gerade bekannt für Tore, aber es ist umso besser wenn es in so einem Spiel dann klappt. Allgemein kann ich meiner Mannschaft nur ein Riesen-Kompliment machen.“