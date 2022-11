Wahlbesonderheiten: Die spinnen, die Amerikaner?

1. In Österreich führt jede Gemeinde eine offizielle Wählerliste und informiert, wer an der Wahl teilnehmen darf. Was leicht ist, weil Wahlberechtigte an ihren Wohnorten behördlich gemeldet sein müssen. Die USA kennen keine Meldepflicht. Daher muss jeder Wähler von sich aus eine Registrierung als solcher beantragen. Sie finden das absurd? Na ja. Ein überzeugter Amerikaner würde fragen, ob wir ein Polizeistaat sind, weil man jeden Umzug der Obrigkeit bekannt zu geben hat.