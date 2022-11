Austro Vinyl eröffnete neues Schallplattenwerk

Rasch stieg die Nachfrage und so wurden bald nach 2017 an die 120.000 Platten pro Jahr gepresst. Nach einer Delle wegen der Corona-Pandemie zog die Nachfrage nun aber wieder so stark an, dass eine Kapazitätserweiterung nötig war. Als strategischer Partner stieg das Eisenerzer Musiklabel Napalm Records ein und kaufte 20 Prozent der Anteile am Unternehmen. Mit den neuen finanziellen Mitteln wurde das Werk in nur rund 500 Meter Entfernung des ersten Firmensitzes in neun Monaten Bauzeit errichtet.