Experte resümiert: So liefen die ersten ACSL-Games

„Krone“: Jan, was genau ist deine Aufgabe in der ACSL?

Zsifkovits: Ich bin in der Liga als American-Football-Experte tätig. Ich habe früher auch selbst für die Uni Wien Emperors gespielt und war dort Wide Receiver beziehungsweise Kicker. Nach einer kurzen „ACSL-Pause“ habe ich dann als Football-Experte wieder in der Liga Fuß gefasst. Dazu bin ich durch meine bereits vorhandenen Kontakte zu den ACSL-Geschäftsführern Lawrence Gimeno und Colin Fuchs-Robetin gekommen. Der Kontakt zu den beiden ist glücklicherweise trotz meiner Pause nie abgerissen. Sie gaben mir die Chance, in meine neue Stelle hineinzuwachsen.