Anika Fürnsinn: Wenn Uni-Sport zur Passion wird

Erst vor zwei Jahren in der ACSL mit Football begonnen und nun mit den Vikings-Damen im Finale. Hinter diesem spektakulären Werdegang steckt die Medizinstudentin Anika Fürnsinn. Sie ist Studentin an der MedUni Wien und Wide Receiver des Footballteams der MedUni Serpents. Mit dem Start in der ACSL (Austrian College Sports League) ist Football zu ihrer großen Leidenschaft geworden, weshalb sie außerdem auch für die Damen der Vikings aufläuft. Ihre Motivation wird belohnt, kommendes Wochenende steht sie mit ihnen im Kampf um den 20. Meisterschaftstitel in Folge auf dem Platz.