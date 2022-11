„Olympische Spiele“ im Seniorenheim

Am 5. Oktober 2022 war es schließlich so weit: Die Senioren traten in den Disziplinen Stiegensteigen, Ballweit- und Zielwurf, Hindernisparcours etc. an. Und die Ergebnisse des Wettbewerbs können sich wirklich sehen lassen: So haben sich beim Stiegensteigen (auf und ab) jene, die ansonsten mit Rollator unterwegs sind, gesamt um 5,23 Sekunden verbessert, solche ohne Gehhilfe um 2,5 Sekunden. Was den Weitwurf anbelangt, schossen Letztgenannte den Ball um 1,5 Meter weiter als vor Trainingsbeginn, jene mit Rollator um fast einen Meter. Beim Hindernislauf waren beide Gruppen um durchschnittlich 25 (!) Sekunden schneller.