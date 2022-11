Entspanntes Wohnen im Burgenland

Leben wie am Land und doch in der Stadt. Nur 5 Minuten von der Landeshauptstadt Eisenstadt entfernt, in absoluter Ruhelage und einer sehr schönen und ruhigen Wohnsiedlung in Müllendorf wurden diese 3 Reihenhäuser mit Pultdach errichtet. Mit einer Wohnfläche von ca. 120m² und einer durchdachten Raumaufteilung gewähren die drei Objekte pure Lebensqualität. Vom offenen, lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich, gelangt man in den großzügigen Garten mit Terrasse. Der Wirtschaftsraum, der Abstellraum und das Gäste-WC sind auch im Erdgeschoß untergebracht. Im oberen Bereich befinden sich 3 Schlafzimmer, sowie ein Badezimmer mit genug Platz für eine umfangreiche Sanitärausstattung Ihrer Wahl. Zudem stehen zwei asphaltierte Pkw-Abstellplätze zur Verfügung.