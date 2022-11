Belarussin besiegt: Französin gewinnt WTA Finals

Garcia verdiente 1,57 Mio. Dollar Preisgeld und 1.375 Weltranglistenpunkte. Sie war erst im September nach fast vier Jahren wieder unter die Top 10 zurückgekehrt. Anfang Juni belegte sie im Ranking nur Platz 79. Vor dem Masters verlor sie in Guadalajara, San Diego und Tokio drei ihrer letzten vier Einzel, aber generell feierte sie in der zweiten Saisonhälfte große Erfolge: Turniersieg auf Rasen in Bad Homburg, Halbfinale auf Rasen in Lausanne, Turniersieg auf Sand in Warschau, Turniersieg auf Hartplatz als Qualifikantin beim Masters-1000-Turnier von Cincinnati, erstmalige Halbfinal-Qualifikation bei einem Grand-Slam-Turnier, den US Open.