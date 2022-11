Biker stark betrunken: Frontaler mit Pkw-Lenkerin

Lenker war zu betrunken zum Fahren

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in das LKH Graz eingeliefert werden. Die PKW-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Alkotest im Krankenhaus zeigte eine starke Alkoholisierung beim Motoradfahrer: In seinem Zustand hätte er weder Lenken, noch das Motorrad in Betrieb nehmen dürfen.