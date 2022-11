Austrias Reinhold Ranftl: Entwarnung nach Schock

Von Physio Roberto Baumgartner gab’s nach dem Schock jedoch schon Entwarnung: „Es ist nichts gerissen, darüber bin ich sehr glücklich! Nach der Partie hatte ich extreme Schmerzen, die wurden während der Busfahrt aber immer weniger. Ich kann die Hand heben und zur Seite strecken“, atmet Austrias Dauerbrenner auf. Der in seiner Jugend mit einer Schlüsselbeinverletzung zu kämpfen hatte: „Ich spürte sofort einen Stich und dachte im ersten Schock-Moment, dass es deutlich schlimmer sei!“ Bei der Austria will man dennoch nichts überstürzen: „Wir schauen uns die Schulter ganz genau an, sollte es einen Rückfall geben, bin ich am Donnerstag beim Arzt. Ich bin aber zuversichtlich, dass es sich für den Sonntag ausgeht. Da will ich nämlich noch unbedingt mithelfen und mit meiner Sieger-Mentalität vorangehen“, meint der 30-jährige Verteidiger.