WSG Tirol gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr LIVE

Tirol könnte in Top-Sechs überwintern

Am Drücker scheint aber aktuell die WSG zu sein, die mit denkbar breiter Brust „nahtlos“ an die vergangenen Wochen anschließen will, wie Thomas Silberberger bestätigte. „Mit einem Heimsieg über die Austria überwintern wir fix in den Top-Sechs. Das hätte uns vor der Saison keiner zugetraut“, meinte der Langzeitcoach der Wattener, die mit 10 Punkten bzw. 2 Zählern Vorsprung auf die siebtplatzierten Rapidler auf Rang vier liegen.