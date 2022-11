Wo Sie in Kärnten die Fußball-WM verfolgen können

Die WM wanderte wegen der Hitze im Wüstenemirat Katar vom Sommer in den Spätherbst und wird von 20. November bis 18. Dezember ausgetragen. Die in der heißen Jahreszeit beliebten Public Viewings wanderten nicht mit. Das ist aber kein politisches Statement wie in Deutschland, wo Städte das Turnier wegen der Menschenrechtsverletzungen boykottieren. Bei uns hat das profanere Gründe.