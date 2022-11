Piloten sagen illegalen Straßenrennen den Kampf an

Vom Schnuppern zum Rallyesport

Die Kooperation soll jungen Lenkern eine günstige Möglichkeit bieten, sich unter speziellen Schutzvorkehrungen an das Limit der Autos heranzutasten, ohne sich selbst oder andere in Gefahr zu bringen. Wem diese Schnuppertage nicht genügen, dem hilft der MCL 68 auch beim Einstieg in den Rallyesport. Als Beispiel gilt Tobias Reischer (19), der als Vorausauto bei der Herbstrallye in Dobersberg erste Rennsport-Erfahrung sammeln durfte.