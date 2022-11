Verrückt, wie er die „Mauer“ einrichtet - Tor!

Die Mauer einrichten - an sich Bestandteil des Goalie-Kerngeschäfts. So wie es Aston-Villa-Schlussmann Emiliano „Emi“ Martienz am Sonntag beim 3:1-Sieg gegen Manchester United tat, ist aber ungewöhnlich, fast ein wenig verrückt. In diesem Fall war die Aktion aber von maximalem Erfolg gekrönt.