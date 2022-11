Minister und das liebe Geld. Vor einem Jahr, da sah die Welt für Martin Polaschek noch ganz anders aus: Der Steirer war Rektor der Grazer Karl-Franzens-Universität, im Bildungsministerium in Wien regierte Heinz Faßmann. Während Faßmann nun Präsident der Akademie der Wissenschaften ist, nahm Ex-Rektor Polaschek auf seinem Stuhl im Ministerium Platz. Und ist nun mit Forderungen der Rektoren konfrontiert: Denn Sabine Seidler, die Vorsitzende der Universitätenkonferenz und Rektorin der TU Wien, richtet einen Hilferuf an ihren Ex-Kollegen: Die von diesem in Aussicht gestellte Aufbesserung des Budgets für die Hochschulen um 500 Millionen Euro sei viel zu wenig. Man brauche mindestens das Doppelte, sagt die Rektorenchefin. Vor allem fordert sie ein klares Bekenntnis der Politik zur Förderung der Wissenschaft, wie sie der „Krone“ gegenüber betont: „Vom Bundeskanzler bis zum Wissenschaftsminister“. Ja, die salbungsvollen Worte nach der Zuerkennung des Physik-Nobelpreises an den österreichischen Wissenschaftler Anton Zeilinger - sie waren, das sieht man, wenn es um das liebe Geld geht, wohl doch vor allem Lippenbekenntnisse.