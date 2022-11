Wieso Krems zur Stadt der fliegenden Fäuste wird

In den Jahren 2018 bis 2020 ist Krems dreimal en suite zur zukunftsfähigsten Stadt Österreichs gewählt worden. Verdientermaßen - ist man sich auch in der Stadtpolitik einig. Dennoch - vielleicht aber auch gerade deshalb - wird seit dem Gemeinderatswahlkampf im Sommer nicht über Probleme gesprochen, sondern darüber diskutiert, ob es überhaupt welche sind. Fakt ist: Blutige Gewalttaten in der Innenstadt haben zuletzt stark zugenommen.