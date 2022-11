„Entwicklungsexplosion“: Bader lobt Team-Jünglinge

„Er hat eine regelrechte Entwicklungsexplosion“, meint Bader. Der Vorarlberger hat sich beim Schweizer National-League-Aufsteiger in der Hierarchie in kurzer Zeit hochgespielt, kommt mittlerweile auch im Powerplay zum Einsatz und erhält oft die meiste Eiszeit. Das ist auch in Nordamerika nicht unbemerkt geblieben. Reinbacher wird im NHL-Draft kommendes Jahr für die zweite oder dritte Runde gehandelt, Scouts fliegen oft nur wegen ihm in die Schweiz und werden auch in Krefeld auf der Tribüne erwartet. „Ich bin gespannt, wie sich die zwei in der nächsten Woche präsentieren“, sagte Bader.