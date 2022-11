Riesenschritt aus zweiter Reihe von Hasecic

Auch wenn Europacupgegner Pylea (Griechenland) nicht der Gradmesser war, so hatte die Wurfausbeute von Kenan Hasecic doch Aussagekraft - fünf aus fünf in 30 Minuten, hundert Prozent. Nicht die Ausnahme in der Saison, die für das Kremser Handball-Eigenwächs perfekt begonnen hatte - trotz 25:27 im Supercup gegen Bregenz verwertete er alle sieben Chancen. Beeindruckend für den 26-Jährigen, der in riesengroße Fußstapfen von Fabian Posch tritt. „Er war der beste Kreisläufer der letzten Jahre“, schwärmt Hasecic, der als Nummer zwei viel lernen durfte: „Fabi mag die Bälle hoch, ich lieber unten!“